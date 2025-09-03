Com direito a exposição de carros, Stock Car promove "esquenta" no Calçadão da Avenida Brasil

Cascavel - Conhecida pelo público apaixonado por corridas como a “Casa da Velocidade”, Cascavel será a capital do automobilismo neste fim de semana. E para comemorar o regresso da BRB Stock Car, Stock Light e a Turismo Nacional para o Oeste do Paraná, a Vicar, abraça a população de toda a região com dois eventos muito especiais para celebrar uma verdadeira festa da velocidade.

Uma das grandes atrações para o fã vai acontecer nesta quinta-feira (4), a partir das 17h, com o “Esquenta Stock”, que será realizado no Calçadão da Avenida Brasil, próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Entre outras atrações, haverá distribuição de pôsteres e autógrafos.

O evento terá a presença de astros da BRB Stock Car, Stock Light e Turismo Nacional, além de exposição de carros de última geração, distribuição de brindes, área de convivência com food trucks e ativações com a Cervejaria Läut.

O “Esquenta Stock” também terá distribuição de ingressos e música ao vivo com a Banda Retrovisores, a partir das 19h.