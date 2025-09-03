Com direito a exposição de carros, Stock Car promove "esquenta" no Calçadão da Avenida Brasil

Cascavel - Conhecida pelo público apaixonado por corridas como a “Casa da Velocidade”, Cascavel será a capital do automobilismo neste fim de semana. E para comemorar o regresso da BRB Stock Car, Stock Light e a Turismo Nacional para o Oeste do Paraná, a Vicar, abraça a população de toda a região com dois eventos muito especiais para celebrar uma verdadeira festa da velocidade.
Uma das grandes atrações para o fã vai acontecer nesta quinta-feira (4), a partir das 17h, com o “Esquenta Stock”, que será realizado no Calçadão da Avenida Brasil, próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Entre outras atrações, haverá distribuição de pôsteres e autógrafos.
O evento terá a presença de astros da BRB Stock Car, Stock Light e Turismo Nacional, além de exposição de carros de última geração, distribuição de brindes, área de convivência com food trucks e ativações com a Cervejaria Läut.
O “Esquenta Stock” também terá distribuição de ingressos e música ao vivo com a Banda Retrovisores, a partir das 19h.
Um brinde ao fã
As atrações para o público no fim de semana em Cascavel terão sequência no sábado (6), que promete ser bastante movimentado na pista, com corridas da BRB Stock Car, Stock Light e a Turismo Nacional, e também outro grande momento: a Stock Fan Fest.
O evento será realizado no Autódromo Internacional Zilmar Beux, com música ao vivo em um trio elétrico na reta principal do circuito cascavelense, entregando muito entretenimento ao público. A Stock Fan Fest será realizada a partir de 17h e reunirá várias outras atrações como interação com pilotos oficiais das três categorias em disputa no fim de semana, food trucks e distribuição de pôsteres e brindes, assim como ativações com a Cervejaria Läut. Esta ação será exclusiva para quem tem ingresso.
Os ingressos para o fim de semana de muita velocidade em Cascavel já estão à venda por meio da plataforma Tiqueteira, na internet, e a partir desta sexta-feira (05/09) também nas bilheterias do Zilmar Beux, com valores partindo de R$ 40.
Domingo, por sua vez, reserva grandes emoções com a corrida principal da Stock.
AGENDA
Quinta-feira, 4 de setembro
Esquenta Stock
Local: Calçadão da Avenida Brasil – próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida
Localização: https://maps.app.goo.gl/PFdTtdtasBRzvHyp9
Horário: a partir das 17h
Stock Fan Fest
Sábado, 6 de setembro
Local: Autódromo Internacional Zilmar Beux, Cascavel (PR)
Endereço: Rodovia BR 277, Km 592 a 595, 1.250, Cascavel Velho, Cascavel, PR
Localização: https://www.google.com/maps/place/Autdromo+Zilmar+Beux+de+Cascavel/@-24.9819606,-53.3897087,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x94f22bd285b4b43f:0x926c257853d66cf!8m2!3d-24.9819655!4d-53.3871338!16sg11j8n0wnx9?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDgyNS4wIPu8ASoASAFQAw&skid=dc84b9b9-1cd4-44d3-bfc3-3ec3f833613c
Horário: a partir das 17h
*acesso mediante aquisição de ingresso
Fonte: Secom