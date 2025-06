Com Ancelotti no comando, Brasil quer confirmar vaga para 2026

Brasil - Com a expectativa em alta, a Seleção Brasileira de futebol masculino enfrenta o Equador, no Estádio Monumental de Guayaquil, nesta quinta-feira, às 20 horas, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A Seleção ocupa a quarta colocação nas eliminatórias, com 21 pontos, e tem chances de se classificar antecipadamente para o Mundial de 2026, caso consiga vencer os dois jogos desta Data-Fifa.



Depois de Fernando Diniz e Dorival Junior, agora será a vez de Carlo Ancelotti estrear no comando da equipe. O italiano comandou três treinamentos no decorrer da semana e indicou uma formação no esquema 4-3-3, com Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex e Alexsandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.



O currículo de Ancelotti tem dez clubes e 11 trabalhos diferentes. São cinco vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em todas as estreias do técnico. O aproveitamento é de 60,6%, e desde 1996 ele não tem uma estreia negativa.