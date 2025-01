‘Cobrinha’ joga nesta quarta por sobrevivência na Copinha

AURINEGRO

Canuto mantém ‘pés no chão’ após vitória na despedida

Cascavel - O FC Cascavel se despediu com vitória do Torneio de Verão. Na tarde do último sábado (4), o time busco a virada pra cima do Londrina, por 2 a 1, marcando seus primeiros pontos e gols no torneio que contou, ainda, com Maringá e Cianorte. Porém, o técnico Silvio Canuto prefere não se […]