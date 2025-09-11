Home Esportes

Clássicos regionais definem últimos semifinalistas da Copa do Brasil

Ancelotti comanda o Botafogo em noite decisiva e com casa cheia. Foto: Vítor Silva/Botafogo
Brasil - Os últimos classificados para as semifinais da Copa do Brasil serão conhecidos na noite desta quinta-feira (11) com a disputa de dois classificados regionais que prometem equilíbrio.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro tem a vantagem de dois gols sobre o Atlético, e pretende fazer valer o retrospecto recente em clássicos. Os times jogam no Mineirão, às 19h30.  A partida marca a reestreia de Jorge Sampaoli no comando do Galo. Pelos lados do Cruzeiro, a maior dúvida é o meia-atacante Kaio Jorge, que se lesionou e foi cortado durante os treinos da Seleção Brasileira.

A outra definição de vaga vai acontecer no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30. O Botafogo esgotou os ingressos e terá casa cheia no duelo com o Vasco. Quem vencer a partida fica com a vaga, que também poderá ser decidida nos pênaltis caso aconteça um novo empate.  Vitinho, Savarino e Montoro, que atuaram na Data-Fifa, retornaram ontem e devem ser escalados pelo técnico Davide Ancelotti. Porém, o técnico do Botafogo já testou outras opções nos treinos da semana.

Por sua vez, Fernando Diniz aguarda o Departamento Médico para confirmar a escalação. Paulo Henrique e Tchê Tchê aproveitaram a Data-Fifa para acelerarem os tratamentos. O meia Paulinho também pode aparecer.

