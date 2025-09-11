Clássicos regionais definem últimos semifinalistas da Copa do Brasil

Brasil - Os últimos classificados para as semifinais da Copa do Brasil serão conhecidos na noite desta quinta-feira (11) com a disputa de dois classificados regionais que prometem equilíbrio.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro tem a vantagem de dois gols sobre o Atlético, e pretende fazer valer o retrospecto recente em clássicos. Os times jogam no Mineirão, às 19h30. A partida marca a reestreia de Jorge Sampaoli no comando do Galo. Pelos lados do Cruzeiro, a maior dúvida é o meia-atacante Kaio Jorge, que se lesionou e foi cortado durante os treinos da Seleção Brasileira.