CBF quer o Brasil sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029

A Copa do Mundo de Clubes está em sua primeira edição, com a participação de 32 equipes de todos os cantos do planeta. Até o momento, o futebol brasileiro, o que tem mais representantes na competição – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras -, vem fazendo bonito, com grandes atuações e ótimos resultados dos quatro times.

“Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço.”

Em seu primeiro mês à frente da CBF, o presidente Samir Xaud deu mais um passo estratégico voltado ao desenvolvimento do futebol brasileiro. Num encontro nesta sexta-feira (20) com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nos Estados Unidos, Xaud disse que o Brasil está à disposição da entidade máxima do futebol para sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029.

Samir Xaud está nos EUA para prestigiar o evento e os clubes brasileiros. Ele tem participado de reuniões com a cúpula do futebol mundial para estreitar laços e discutir pautas importantes para o futuro do futebol, sempre reforçando o compromisso da CBF com a Fifa.

Reunião com a Fifa em Miami

A Cúpula Executiva de Futebol da FIFA 2025 aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 19 e 21 de junho de 2025, durante a fase inicial da primeira edição no novo formato da Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes de todo o mundo.

Representantes das 211 associações membro da FIFA reuniram-se para ouvir o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e outros dirigentes, entre os quais o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, sobre projetos em curso e futuros que moldarão o jogo.

A CBF esteve representada no evento pelo presidente Samir Xaud e pelo vice-presidente Gustavo Dias Henrique. Samir seguiu sua agenda de reuniões com altos dirigentes da FIFA e com o presidente Gianni Infantino.