CBF confirma jogos atrasados na Data-Fifa

Brasil - A Data Fifa que se iniciou ontem (6) permitirá um intervalo de até dez dias sem jogos para a maioria dos clubes da Série A, mas não para todos. Atlético-MG, Fluminense, Juventude, Mirassol, Palmeiras e Sport tiveram partidas que haviam sido adiadas remarcadas para os próximos dias.



Dois jogos serão realizados nesta quarta-feira (8). A partir das 19h (de Brasília) o Atlético-MG recebe o Sport na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo adiado pela 14ª rodada do Brasileirão. A outra partida será entre Mirassol e Fluminense, que jogam no interior paulista a partir das 21h (de Brasília), o confronto da 13ª rodada.