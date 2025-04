CBF adia início da Série D

Cascavel - A falta de organização de alguns clubes e federações fez com que a CBF adiasse o início da Série D, previsto para o próximo sábado (12). O motivo é a falta de laudos de vistoria dos estádios que serão utilizados, entre outros documentos. Como a entidade tem um regulamento que prevê que todos os documentos devem ser entregues com um mínimo de 30 dias, foi necessário alterar a data de início do campeonato para cumprir esse prazo.

DOCUMENTO

O documento enviado aos clubes na tarde de segunda-feira (7) confirmou a alteração. “Diante da dificuldade da obtenção e apresentação dos laudos técnicos pelos clubes participantes no prazo previsto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a Diretoria de Competições, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social e pelo RGC, resolve postergar o início do Campeonato Brasileiro Série D 2025 em uma semana, mais precisamente para as datas bases de 19 e 20 de abril de 2025”, traz o comunicado da CBF.