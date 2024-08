Caso Bitello: Grêmio novamente não repassa verba ao FC Cascavel

FUTEBOL

Paranaense Sub-20: Cascavel sai atrás na semifinal

No último sábado (3), a equipe do FC Cascavel enfrentou o Operário no estádio 14 de Dezembro, na cidade de Toledo, pela semifinal do Campeonato Paranaense Sub-20. A Serpente Aurinegra saiu atrás na disputa por uma vaga na final do estadual. Os visitantes começaram o jogo pressionando a saída de bola do Cascavel. Logo aos […]