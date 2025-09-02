Cascavelense é convocada para Seleção Brasileira de Beach Tennis

Cascavel - Pela primeira vez, a cidade de Cascavel terá uma atleta representando a Seleção Brasileira de Beach Tennis. A jovem Ana Guaita, de apenas 16 anos, foi convocada para jogar pela equipe nacional no Pan-Americano, que irá acontecer entre os dias 25 a 28 de setembro, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.
A competição internacional reúne mais de 300 atletas de 18 países. Ana fará dupla com Natalia Buonincoutro, na categoria duplas 16 anos feminino.
“Estou muito feliz com a convocação. Esse era o meu grande objetivo desta temporada e foi gratificante ver que todo o esforço valeu a pena. Jogar contra atletas de outros países vai ser uma experiência muito importante para a minha carreira. Estou muito empolgada em estar lá e poder defender o meu país”, explicou a jogadora de Cascavel.
Atleta profissional de Beach Tennis há dois anos, Ana Guaita disputou diversos torneios nacionais em 2025, conquistando o título do BT50, em Londrina, e outras 5 etapas de BT10. Atualmente, ela é a número 153 no ranking mundial adulto da Federação Internacional de Beach Tennis (ITF) e já havia sido convocada também pela Seleção Paranaense.
“A Ana é uma atleta muito focada e disciplinada. Mesmo ainda jovem, já é uma realidade, mostrou todo o talento que tem. É uma atleta alta, com 1,80 de altura. Então, tem tudo para chegar muito longe ainda”, garantiu o treinador, Ricardo Mitsuo.
Atualmente, Ana ainda se divide entre a escola e os treinamentos. Ela tem uma equipe de técnicos em Cascavel e também em Londrina e é apontada como uma das promessas da modalidade, que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo todo.
“O Pan será no Brasil e somos os atuais campeões. Ano passado foi em Aruba, ano retrasado no Chile, então acredito que jogando em casa, a festa esse ano será ainda maior. Não tenho dúvidas que sairemos com um resultado positivo, pois sei do potencial de todos nossos atletas e de nossa equipe”, afirmou o capitão da equipe juvenil, Marcus Ferreira.
Crédito: Divulgação/Assessoria