Cascavelense é convocada para Seleção Brasileira de Beach Tennis

Cascavel - Pela primeira vez, a cidade de Cascavel terá uma atleta representando a Seleção Brasileira de Beach Tennis. A jovem Ana Guaita, de apenas 16 anos, foi convocada para jogar pela equipe nacional no Pan-Americano, que irá acontecer entre os dias 25 a 28 de setembro, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.

A competição internacional reúne mais de 300 atletas de 18 países. Ana fará dupla com Natalia Buonincoutro, na categoria duplas 16 anos feminino.

“Estou muito feliz com a convocação. Esse era o meu grande objetivo desta temporada e foi gratificante ver que todo o esforço valeu a pena. Jogar contra atletas de outros países vai ser uma experiência muito importante para a minha carreira. Estou muito empolgada em estar lá e poder defender o meu país”, explicou a jogadora de Cascavel.

Atleta profissional de Beach Tennis há dois anos, Ana Guaita disputou diversos torneios nacionais em 2025, conquistando o título do BT50, em Londrina, e outras 5 etapas de BT10. Atualmente, ela é a número 153 no ranking mundial adulto da Federação Internacional de Beach Tennis (ITF) e já havia sido convocada também pela Seleção Paranaense.