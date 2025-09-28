Cascavel vence o Blumenau e vai enfrentar o Marreco nas oitavas de final da LNF

Cascavel - O Cascavel Futsal encerrou a primeira fase da Liga Nacional de Futsal com vitória fora de casa. Neste sábado (27), a equipe venceu o Blumenau por 4 a 1, no Ginásio do SESI, garantindo a oitava colocação na tabela de classificação.

O JOGO

O início de jogo foi de pressão do time da casa, mas o goleiro Gustavinho apareceu bem para segurar o ataque adversário. Quando teve a chance de atacar, o Cascavel mostrou eficiência: Samuel finalizou, a bola desviou em Leozinho e abriu o placar. Pouco depois, Carlão aproveitou o goleiro adversário adiantado e marcou o segundo. Na sequência, Zequinha completou triangulação com Scheffer e Vini e ampliou ainda no primeiro tempo: 3 a 0.

Na segunda etapa, Gamarra descontou para o Blumenau logo no início. A equipe catarinense ficou em desvantagem numérica após a expulsão de Luciano e apostou no goleiro-linha, mas quem voltou a marcar foi o Cascavel. Carlão recuperou a bola e fez o quarto gol, seu 12º na competição. Final: Blumenau 1 x 4 Cascavel.