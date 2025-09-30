Cascavel terá “duelo caseiro” na LNF

Cascavel e Paraná - A fase classificatória da Liga Futsal foi encerrada no último fim de semana e definiu os 16 times que seguem para os play-offs em busca do título. Dos sete representantes paranaenses, apenas o Esporte Futuro/Toledo não avançou. Dois seis classificados, quatro irão se enfrentar na próxima fase.
O Cascavel Futsal terá o duelo com o Marreco, com a primeira partida no sudoeste, enquanto Campo Mourão e Pato Futsal fazem outro play-off, com a decisão na casa do Carneirão. Último time a garantir a vaga, o Umuarama enfrentará a equipe de melhor campanha, o Atlântico; e o Foz vai duelar com o Praia Clube.
“O primeiro passo foi concluído que era chegar nos play-offs com a vantagem de decidir em caso. Agora, é trabalhar forte, se preparar cada vez mais, principalmente no aspecto mental, porque serão jogos fortes, disputados e que irão exigir muito”, disse o capitão Carlão após a vitória na última rodada sobre o Blumenau, por 4 a 1.
Mata-Mata
A LNF ainda não divulgou os dias e horários dos jogos da segunda fase, mas a previsão é que só aconteçam na próxima semana. Além dos jogos citados acima, envolvendo os paranaenses, a fase terá Santo André x Magnus, ACBF x Corinthians, Vélez Camaquã x Joinville e Minas x Jaraguá.