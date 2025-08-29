Cascavel terá cinco kartistas na 4ª etapa da Copa Beto Carrero

Santa Catarina - Cascavel terá cinco representantes na 4ª etapa da Copa Beto Carrero, que será disputada amanhã, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. A competição serve de preparação para o Campeonato Brasileiro, marcado para novembro no kartódromo catarinense.

Pietro Sorbara disputará a categoria Mini 2 Tempos, com estrutura da Sorbara Racing; Luciano Conceição irá competir na F-4 Sênior, defendendo a equipe Delcon Veículos com Bruno Bueno de preparador.