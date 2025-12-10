Cascavel terá agenda movimentada de eventos esportivos até o fim de semana

Cascavel - A Secretaria de Esportes e Lazer de Cascavel divulgou a programação das atividades previstas para os próximos dias em diversos espaços esportivos da cidade. A agenda inclui competições de futsal, futebol, tênis, ginástica rítmica e as Olimpíadas Católicas. Veja abaixo os destaques.
Ginásio Sérgio Mauro
– Olimpíadas Católicas: dias 13 e 14/12 (sábado e domingo), a partir das 8h.
Quadras de Areia
– Olimpíadas Católicas: dia 13/12 (domingo), a partir das 8h.
Ginásio Luvison
– Olimpíadas Católicas: dias 13 e 14/12 (sábado e domingo), a partir das 8h.
Ginásio São Cristóvão
– Copa Cascavel de Futsal:
• 10 e 11/12 (quarta e quinta), a partir das 20h30;
• 12/12 (sexta), a partir das 21h;
• 13/12 (sábado), a partir das 19h;
• 14/12 (domingo), a partir das 8h.
Ginásio Alice Martelli
– Ginástica Rítmica – X Festival “Quando Eu Crescer”: dias 13 e 14/12, a partir das 15h30.
Ginásio da Neva
– Futsal Feminino – Final da Liga Nacional: Stein Cascavel x Leoas da Serra/SC, dia 12/12 (sexta).
– Festival Iniciação Esportiva – Futsal: dia 13/12, a partir das 8h.
Estádio Ninho da Cobra
– Futebol – FC Cascavel x Laranja Mecânica: dia 10/12 (quarta), às 15h.
– Futebol Amador – Jogos 40: dia 13/12 (sábado), partidas às 14h30 e 16h.
– Futebol Amador – Gavec x Capitão L. Marques: dia 14/12 (domingo), a partir das 9h30.
– Futebol Amador – Categoria Livre: dia 14/12 (domingo), às 16h.
Quadras de Tênis – Ciro Nardi
– Torneio de Tênis: de 8 a 14/12.
• 08 a 12/12 (segunda a sexta): das 17h30 às 22h;
• 13/12 (sábado): das 8h às 22h;
• 14/12 (domingo): das 8h às 15h.
A programação completa reforça a variedade de modalidades oferecidas e destaca a preparação da cidade para receber atletas e público nos diferentes espaços esportivos.