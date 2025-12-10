Cascavel terá agenda movimentada de eventos esportivos até o fim de semana

Cascavel - A Secretaria de Esportes e Lazer de Cascavel divulgou a programação das atividades previstas para os próximos dias em diversos espaços esportivos da cidade. A agenda inclui competições de futsal, futebol, tênis, ginástica rítmica e as Olimpíadas Católicas. Veja abaixo os destaques.

Ginásio Sérgio Mauro

– Olimpíadas Católicas: dias 13 e 14/12 (sábado e domingo), a partir das 8h.

Quadras de Areia

– Olimpíadas Católicas: dia 13/12 (domingo), a partir das 8h.

Ginásio Luvison

– Olimpíadas Católicas: dias 13 e 14/12 (sábado e domingo), a partir das 8h.

Ginásio São Cristóvão

– Copa Cascavel de Futsal:

• 10 e 11/12 (quarta e quinta), a partir das 20h30;

• 12/12 (sexta), a partir das 21h;

• 13/12 (sábado), a partir das 19h;

• 14/12 (domingo), a partir das 8h.