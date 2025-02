Cascavel sediará Taça Brasil de Futsal Feminino em 2025

Cascavel - Está definido! A Taça Brasil de Futsal Feminino 2025, que acontecerá de 28 de setembro a 04 de outubro, será em Cascavel, a casa do Stein Cascavel Futsal. A competição é uma das mais importantes e tradicionais do futsal feminino brasileiro. Ela reúne as principais equipes do país em busca do título nacional. O evento se destaca pela alta qualidade técnica. Também pela rivalidade acirrada entre as melhores equipes do esporte.

Campeonato de prestígio

A Taça Brasil, conhecida por ser o campeonato mais prestigiado do futsal feminino, traz uma história de grandes confrontos e vitórias históricas. Isso marca a trajetória das equipes e jogadoras. Em 2022, o Stein Futsal conquistou o tão sonhado título da Taça Brasil. Agora, em 2025, a equipe terá a honra de sediar a competição. Isso oferecerá à sua torcida e à cidade de Cascavel uma experiência inesquecível.

Beto Stein, vice-presidente do Instituto Stein, expressa felicidade e responsabilidade por receber o evento em casa. Ele diz ser uma satisfação enorme voltar a disputar a competição.

“Neste ano, será ainda mais especial, pois teremos a oportunidade de jogar em casa, em Cascavel, ao lado da nossa torcida e dos nossos apoiadores. Quando conquistamos o título em 2022, fizemos história, mas agora temos a chance de fazer ainda mais, trazendo a competição para a nossa cidade”, disse Beto.

Responsabilidade

O vice-presidente ainda destaca a grande responsabilidade que é sediar um torneio dessa magnitude.