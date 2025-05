Cascavel sedia a 23ª Olimpíada Regional das Apaes em competição que une esporte e inclusão

Cascavel - Cascavel se torna o centro do esporte inclusivo com a 23ª Olimpíada Regional das Apae (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais). Hoje (8) 135 atletas de 14 Apaes competem em 8 modalidades esportivas, no Complexo Esportivo Ciro Nardi. Os campeões garantem vaga para a Olimpíada Estadual, que acontecerá em agosto, em Foz do Iguaçu.

Oeste

Delegações de Cascavel, Anahy, Boa Vista da Aparecida, Cafelândia, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Corbélia, Guaraniaçu, Ibema, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste participam das competições, nas modalidades: natação, capoeira, futsal masculino, handebol masculino e feminino, badminton, golf-7, bocha paralímpica, tênis de mesa e xadrez.

Segundo o presidente da Apae de Cascavel, João Basque, o esporte é uma das formas de terapia mais efetivas dentro da instituição, “Apesar de termos diversas terapias, como fisioterapia e terapia ocupacional, é no esporte que vemos os maiores resultados. A competição traz sorriso, entrega, união e motivação para nossos alunos. Temos orgulho de ver que muitos se destacam no Paraná, alcançamos primeiros lugares graças ao trabalho de voluntários dedicados que fazem a diferença na vida de cada um”.