Cascavel se une à tradicional Romaria dos Ciclistas rumo ao Santuário Nossa Senhora de Salete

Cascavel - A cidade de Cascavel, por meio do Departamento de Turismo da Semdec (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), se prepara para participar da Romaria dos Ciclistas, um evento que combina fé, esporte e convivência em um percurso religioso até o Santuário Nossa Senhora de Salete, na cidade de Braganey. A iniciativa busca fortalecer o turismo religioso regional e oferecer aos participantes momentos de espiritualidade e lazer.

A romaria será no dia 21 de setembro, um domingo, com saída de Cascavel às 6h da manhã, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Durante o trajeto, o grupo passará pela Igreja São Judas Tadeu, em Corbélia, onde, às 8h, se encontrará com os ciclistas locais. A chegada está prevista para o Santuário Nossa Senhora de Salete, em Braganey, por volta do meio-dia.

A participação é aberta a ciclistas de todas as idades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://app.berdan.com.br/adetur/product?pid=baq5tAvHE5q53bzfcPuY

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Turismo de Cascavel, no telefone. (45) 3902-1358



Neste ano, o evento já conta com 357 inscritos, número que a organização espera ultrapassar até a data, superando os 400 participantes do ano passado. O percurso foi planejado para oferecer segurança e conforto aos participantes. Segundo o Comtur, na saída de Cascavel, os ciclistas contarão com coffee break antes de iniciar a jornada. Durante o trajeto haverá três pontos de apoio com hidratação e alimentação, incluindo frutas e paçoquinhas, além de acompanhamento de uma ambulância, uma viatura da Semdec e uma van para transporte de quem eventualmente não consiga concluir o percurso.

Organização

Na chegada, os ciclistas serão recebidos com uma acolhida especial, incluindo música, bênçãos e espaço para descanso. Haverá pontos de alimentação e hidratação para que todos possam recuperar energia após o percurso. Durante o dia também haverá a tradicional festa da Padroeira, que oferecerá almoço de forma opcional, mediante pagamento individual.