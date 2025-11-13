Cascavel e Paraná - A Corrida Cascavel Run – 74 Anos, que celebra o aniversário do Município, promete lotar as ruas da cidade com os corredores que se inscreveram e muitos que farão a participação de última hora. Desde ontem, atletas estão fazendo a retirada dos kits, que vai até às 17 horas de hoje, no auditório da Prefeitura de Cascavel.