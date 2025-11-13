Cascavel e Paraná - A Corrida Cascavel Run – 74 Anos, que celebra o aniversário do Município, promete lotar as ruas da cidade com os corredores que se inscreveram e muitos que farão a participação de última hora. Desde ontem, atletas estão fazendo a retirada dos kits, que vai até às 17 horas de hoje, no auditório da Prefeitura de Cascavel.
Com percursos de 3km, 7km, 4km e 14km, além de corrida kids, o evento será realizado nesta sexta-feira, dia 14 de novembro, data em que Cascavel completa 74 anos. Ao todo, mais de 2,5 mil participantes farão a prova que tem largada prevista para 7h30 na Praça Vereador Luiz Picolli (da Bíblia).