Cascavel rende a vice-liderança para Pipe Bartz

A etapa da Stock Light, realizada em Cascavel nos dias 06 e 07 de setembro, trouxe resultados expressivos para os pilotos da SG28 Racing. O destaque foi Pipe Bartz, que conquistou 80 dos 84 pontos em disputa, subindo para a vice-liderança e reduzindo a diferença para o líder para apenas 7 pontos. Entre os novatos, Juninho Berlanda se destacou com três pódios, alcançando a quarta colocação no campeonato.
“Estou extremamente satisfeito com os resultados que a equipe obteve nesta etapa, consolidando-nos na disputa direta pelos títulos, que são nosso principal objetivo ao final da temporada”, celebrou o CEO do time, Carlos SG.
Pipe Bartz terminou a etapa radiante. Ele garantiu a pole-position, venceu duas corridas e ainda registrou as melhores voltas da corrida. “Foi, praticamente, um fim de semana perfeito. Estou muito contente com os resultados e com todo o trabalho da equipe. Estamos nos dedicando bastante para manter essa posição dominante. Estamos cada vez mais perto da liderança e continuaremos trabalhando corrida a corrida para que, na última etapa do ano, possamos consolidar o título”, afirmou o piloto paulista, que lidera a pontuação com a aplicação de descartes.
Bruna Tomaselli também somou pontos importantes em Cascavel. Mesmo não tendo um bom qualifying (11º lugar), ela lutou por posições nas três corridas, alcançando como melhor resultado um sexto lugar.
ROOKIE
Juninho Berlanda conquistou três pódios na categoria Rookie, que reúne os pilotos estreantes da temporada. O piloto catarinense acumulou pontos suficientes para subir para a quarta colocação na categoria, além de entrar para o Top 10 na classificação geral do campeonato. “Tive bons resultados na categoria Rookie, mas não estou satisfeito em relação ao resultado geral. Poderia ter vencido a corrida 3 se não fosse um toque enquanto liderava, acabei caindo para a última posição. Isso é parte da corrida, mas me deixa chateado porque o carro da SG28 Racing estava muito bom, e a estratégia que implementamos certamente nos colocaria no alto do pódio”, comentou Juninho.
Restam duas etapas para o encerramento do campeonato e a definição de quem levará o superprêmio da categoria, estimado em quase R$ 2,5 milhões em subsídios para que o piloto campeão possa competir na Stock Car em 2026. O próximo desafio para os pilotos da SG28 Racing será no dia 28 de setembro, no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP).
Sobre a SG28 Racing
O projeto SG28 Racing foi concebido com uma sólida plataforma para o desenvolvimento de pilotos e profissionais no automobilismo, abrangendo desde o kart até as principais categorias como Stock Light e Endurance Brasil. Com inúmeras conquistas no kart, o projeto foi campeão da Stock Light em 2024, conquistando os títulos por equipes e pilotos. A estrutura técnica da equipe está sediada em Curitiba.
Fora das pistas, o projeto oferece acompanhamento médico, psicológico, nutricional e de estratégia de carreira através de especialistas do Health & Care SG28 Racing, com sede em Londrina. Nossas parcerias são incentivadas por empresas que adotam métodos ESG de administração e cooperação, ampliando nossa responsabilidade pelo desenvolvimento de todos. Acreditam em nosso projeto: Artcon Construtora, D. Borcath Construções, Vogar Franquias de Loteamento, Quality Portas e Janelas em Alumínio, Colli Bikes, Padovani & Cia Incorporadora, Olho Fatal Têxtil e Moda e SG Alumínios.
Classificação da Stock Light após a 4ª etapa
1. Enzo Bedani: 247 pontos
2. Felipe Barrichello Bartz: 240
3. Leo Reis: 212
4. Alfredinho Ibiapina: 174
5. Guto Rotta: 156
6. Mathias de Valle: 152
7. Bruna Tomaselli: 142
8. Ernani Kuhn: 139
9. Juninho Berlanda: 131
10. Enzo Gianfratti: 131
11. Erik Schotten: 104
12. Pedro Garcia: 101
13. Rafael Martins: 97
14. Luis Trombini: 86
15. João Bortoluzzi: 73
16. Lucca Zucchini: 72
17. Akyu Myasava: 65
18. Kaká Magno: 65
19. Gabriel Koenigkan: 63
20. Will Cesar: 62
21. Witold Ramasauskas: 43
22. Vinícius Papareli: 29
23. Enzo Falquete: 9
*Pontuação extraoficial