Cascavel recebe pela primeira vez etapa do Campeonato Paranaense de Triathlon

Cascavel - Cascavel recebe, pela primeira vez na história, uma etapa oficial do Campeonato Paranaense de Triathlon. O evento esportivo de alto rendimento será realizado neste domingo (25), com a prova Veneno da Cobra Sprint Triathlon, e marca um novo capítulo para o esporte da nossa cidade.

A competição é a única da temporada que acontece fora do litoral com pontuação válida para o ranking estadual e vai reunir mais de 200 atletas vindos de várias partes do Brasil e também de países vizinhos.

A prova será realizada no Lago Municipal e faz parte do calendário oficial da Federação Paranaense de Triathlon. Além disso, tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Secretaria de Meio Ambiente, da Transitar e de outros parceiros do setor privado de Cascavel.

As atividades acontecem das 5h até as 12h, e, nesse período, as três vias de acesso ao Lago Municipal ficarão completamente interditadas para veículos. A intenção é garantir a segurança dos atletas, já que as provas de corrida serão realizadas na pista de caminhada e a de natação, no próprio lago. Pedestres poderão acessar o espaço normalmente durante o período.

“Receber essa etapa do Triathlon é um reconhecimento ao trabalho que a cidade de Cascavel vem desenvolvendo na promoção do esporte e da qualidade de vida. É maravilhoso ver que a nossa cidade aparece cada vez mais como sede de eventos de grande porte e atrai atletas e competições de todo o país”, comemorou o secretário de Esportes e Lazer, Alexandre Suco.

O evento é organizado pela empresa Velho Oeste Eventos, que é uma referência na organização de grandes competições esportivas em todo o Estado. Com essa etapa, o triathlon se soma à lista de modalidades que consolidam Cascavel como um dos polos esportivos mais promissores do Paraná.