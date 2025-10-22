Cascavel e Paraná - Depois de eliminar o time do sudoeste na Liga Futsal, o Cascavel volta a receber o Marreco, nesta quarta-feira (22), às 19h30, no Ginásio da Neva pelo jogo de ida da terceira fase da Série Ouro do Estadual. O jogo da volta está previsto para o próximo sábado, em Francisco Beltrão.
Depois de quase dois meses em tratamento, o pivô Vitinho está de volta à equipe. Ele passou por tratamento e está recuperado de uma lesão na coxa.
“Temos que ter muita confiança. Especialmente após os confrontos da Liga Futsal. Só que o jogo já passou e a partida de agora é a que vale. Sei que será difícil, mas vamos buscar fazer uma vantagem boa para a partida da volta”, afirmou o técnico Deividy Hadson.
Ingressos
As entradas podem ser adquiridas nos Supermercados Muffatão (Neva, West Side, Cancelli e Santa Cruz), na Loja Meinerz Esportes e também online pelo site ingressonacional.com.br.
Atlântico
O time de melhor campanha na Liga Futsal será o próximo adversário do Cascavel Futsal. Na noite de segunda-feira, o Atlântico goleou o Umuarama, por 4 a 0, e avançou para as quartas de final. Nesta quarta-feira, será conhecido mais um classificado. O Magnus recebe o Santo André com a vantagem do empate.