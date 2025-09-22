Cascavel recebe atletas de quatro países no International Open de Jiu-Jitsu

Cascavel e Paraná - Cascavel foi o centro das atenções neste domingo (21) ao sediar o Cascavel International Open de Jiu-Jitsu Gi e Nogi, realizado no Ginásio de Esportes Ciro Nardi. O evento reuniu atletas de diversas regiões do Brasil e também competidores internacionais vindos do Chile, Paraguai e Argentina, consolidando o caráter internacional do torneio.
A competição contou com lutas nas modalidades Gi (com kimono) e Nogi (sem kimono), com categorias que abrangeram desde iniciantes até atletas experientes, em todas as faixas etárias e graduações. Os combates seguiram rigorosamente os critérios de peso definidos no edital, garantindo uma disputa técnica e equilibrada, em ambiente seguro e com estrutura adequada.
Além da experiência esportiva, o torneio ofereceu premiações em medalhas e dinheiro, o que elevou o nível das disputas e valorizou o desempenho dos competidores em cada categoria.
O sucesso do Cascavel International Open reafirma o papel de Cascavel como referência no cenário esportivo regional e internacional, e destaca o jiu-jitsu como uma modalidade em crescimento, que vai além da luta, promovendo valores como disciplina, saúde e integração cultural.
Fonte: SOT