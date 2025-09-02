Home Esportes

JOGOS ABERTOS

Cascavel obtém êxito e volta para casa com vagas nas finais dos JAPs

Vôlei feminino de Cascavel conquistou o ouro em Palmas. Foto: Assessoria
Cascavel - A participação de Cascavel na fase macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná, encerrada domingo em Palmas, rendeu os efeitos esperados pela equipe da Semel.

Quatro equipes garantiram a classificação para a fase final da principal competição poliesportiva do estado, prevista para acontecem em Campo Mourão, durante o mês de novembro.

Na Divisão Ouro, o basquete feminino ficou com a medalha de prata e carimbou passagem para a fase final. Com campanhas invictas, o futsal feminino e o vôlei feminino foram campeões.

O futsal foi representado pelo Stein Cascavel, e venceu as três partidas disputas sem sofrer gol. O Vôlei feminino também fez uma boa campanha vencendo todos os jogos por 2×0.  

Na Divisão Prata, o vôlei masculino também se classificou para a final estadual. Das modalidades coletivas, apenas o Fut7 e o basquete masculino não avançaram.

