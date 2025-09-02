Cascavel obtém êxito e volta para casa com vagas nas finais dos JAPs

Cascavel - A participação de Cascavel na fase macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná, encerrada domingo em Palmas, rendeu os efeitos esperados pela equipe da Semel.

Quatro equipes garantiram a classificação para a fase final da principal competição poliesportiva do estado, prevista para acontecem em Campo Mourão, durante o mês de novembro.

Na Divisão Ouro, o basquete feminino ficou com a medalha de prata e carimbou passagem para a fase final. Com campanhas invictas, o futsal feminino e o vôlei feminino foram campeões.