Cascavel obtém êxito e volta para casa com vagas nas finais dos JAPs

Cascavel - A participação de Cascavel na fase macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná, encerrada domingo em Palmas, rendeu os efeitos esperados pela equipe da Semel.
Quatro equipes garantiram a classificação para a fase final da principal competição poliesportiva do estado, prevista para acontecem em Campo Mourão, durante o mês de novembro.
Na Divisão Ouro, o basquete feminino ficou com a medalha de prata e carimbou passagem para a fase final. Com campanhas invictas, o futsal feminino e o vôlei feminino foram campeões.
O futsal foi representado pelo Stein Cascavel, e venceu as três partidas disputas sem sofrer gol. O Vôlei feminino também fez uma boa campanha vencendo todos os jogos por 2×0.
Na Divisão Prata, o vôlei masculino também se classificou para a final estadual. Das modalidades coletivas, apenas o Fut7 e o basquete masculino não avançaram.