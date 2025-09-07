Cascavel goleia o líder Magnus diante da torcida e sobe na tabela da LNF

Cascavel - O Cascavel Futsal fez grande atuação na noite deste sábado (06) e venceu o Magnus por 5 a 1, no Ginásio da Neva, pela 20ª rodada da Liga Nacional de Futsal.
Com o apoio da torcida que lotou as arquibancadas, a Serpente Tricolor chegou aos 35 pontos e subiu para a 6ª colocação da competição.
Vitória para dar moral
O time da casa começou melhor e abriu o placar com Lucão, que finalizou com precisão após bela jogada pela esquerda. No fim do primeiro tempo, Zequinha aproveitou erro na troca de passes do Magnus, que estava com goleiro linha, e ampliou para 2 a 0.
Na volta do intervalo, o Magnus diminuiu com Kauê, mas o Cascavel manteve o ritmo e respondeu rápido. Bazzinho pressionou a saída de bola e Vitinho fez o terceiro.
Na reta final, o adversário insistiu no goleiro linha, mas a Serpente Tricolor aproveitou os espaços: Lucão marcou mais duas vezes, fechando o placar em 5 a 1 e garantindo hat-trick na partida.
Próximos Passos
Com o resultado, o Cascavel se firma na parte de cima da tabela e se aproxima da classificação direta entre os oito primeiros. O próximo compromisso será novamente pela LNF, na sexta-feira (12), contra a ACBF, fora de casa, às 19h.
Fonte: Assessoria