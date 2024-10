Cascavel Futsal vira a chave e pensa no Estadual

A participação do Cascavel Futsal na Liga Nacional foi encerrada no domingo com a derrota para o Pato Futsal, por 2 a 0. Agora, o time volta as atenções para a Série Ouro do Paranaense, que está na fase de oitavas de final. Amanhã (23), o time enfrenta o Chopinzinho, precisando de um resultado de vitória para avançar.

O duelo no sudoeste do estado foi disputado em clima de grande rivalidade e com várias paralisações por discussões entre os jogadores.