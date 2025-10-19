O Cascavel Futsal confirmou sua classificação para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal após vencer o Marreco por 1 a 0, em uma partida disputada e de muita intensidade no Ginásio da Neva, neste sábado (18). O confronto, que manteve o equilíbrio visto no jogo de ida — encerrado em 2 a 2 —, foi decidido nos detalhes e premiou a eficiência do time cascavelense.

A equipe da casa começou o duelo pressionando, criando boas oportunidades com Dudu, Lucão e Bob, enquanto o adversário respondeu com lances perigosos de Carlão e Jonas. Mesmo com o domínio da Serpente Tricolor, o primeiro tempo terminou sem alteração no placar.

Na volta do intervalo, o ritmo seguiu alto e o gol finalmente saiu aos 10 minutos da etapa final. Lucão recuperou a bola, finalizou com força e contou com desvio em Samuel para balançar as redes e colocar o Cascavel em vantagem. A partir daí, o Marreco tentou reagir com o goleiro-linha, mas encontrou uma defesa sólida e bem posicionada, que segurou o resultado até o apito final.