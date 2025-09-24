Cascavel Futsal vai ao Sudoeste buscar vantagem

Cascavel e Paraná - Os jogos de ida da segunda fase da Série Ouro do futsal paranaense terminam nesta quarta-feira, 19h30, com a partida entre Ampére e Cascavel Futsal, no Sudoeste do Estado. Quem vencer leva a vantagem para o jogo da volta, previsto para 3 de outubro.
Na última rodada da fase de classificação, os dois times já estavam garantidos e a Serpente Tricolor venceu por 4 a 2. Agora, o confronto é eliminatório e promete ser um dos mais equilibrados da etapa.
“É a fase mais importante do ano, com os jogos de mata-mata nas duas competições que estamos disputando. Alternamos alguns momentos, mas agora é importante ter regularidade e aproveitar todo o potencial do elenco. Não tenho dúvida de que será um jogo muito difícil”, afirmou o jogador Bazzinho, que disputa o Campeonato Paranaense pela primeira vez.
Para a partida desta quarta-feira, o técnico Deividy Hadson tem apenas uma dúvida: o pivô Vitinho sente dores na coxa direita e pode ser poupado.
Resultados
Os outros jogos de ida da fase já foram realizados no fim de semana. A ACEL/Chopinzinho venceu Itaipulândia por 1 a 0. Em Guarapuava, o CAD bateu o Esporte Futuro/Toledo por 5 a 2, enquanto em Manoel Ribas o time da casa foi superado pelo Campo Mourão: 2 a 0.