Cascavel Futsal tem duelo direto por subida na tabela

Cascavel e Paraná - O torcedor do Cascavel Futsal terá que ficar acordado até mais tarde nesta terça-feira para acompanhar a partida do tricolor contra o Praia Clube. Por conta das transmissões dos canais oficiais, a partida está marcada para 21 horas, no Ginásio da Neva, e marca um confronto direto por posições na tabela da Liga Futsal. Nas arquibancadas, apenas mulheres e crianças por conta da punição sofrida pelos atos de indisciplina da torcida.



Com uma partida a menos, o time cascavelense soma 15 pontos, enquanto os mineiros somam 18 pontos em oito partidas.



O treinador poderá contar com praticamente todo o elenco, com exceção do fixo Leozinho, que é dúvida para a partida após sentir um desconforto muscular no jogo contra o Umuarama, pela Série Ouro.