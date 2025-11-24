Cascavel e Paraná - O Cascavel Futsal anunciou a renovação do contrato do ala Samuel para a temporada de 2026. Chegando ao clube no início deste ano, Samuel é o sexto jogador do atual elenco a ter sua permanência confirmada, fortalecendo a base da equipe para o próximo ano.

Durante 2025, o atleta demonstrou grande evolução e dedicação, desempenhando papel fundamental tanto no sistema ofensivo quanto defensivo da equipe. Seu empenho nos treinos e jogos foi reconhecido pela comissão técnica, que acredita no seu potencial para a próxima temporada.