Cascavel Futsal pode garantir vaga se vencer a ACBF

Cascavel - A Liga Futsal entra na sua reta final da fase de classificação para definir os times que avançam para as oitavas de final. O Cascavel Futsal segue entre os dez primeiros e poderá assegurar matematicamente a vaga caso conquiste uma vitória sobre a ACBF, em Carlos Barbosa, a partir das 19 horas. Vale lembrar que a equipe ainda tem uma partida adiada da oitava rodada, contra o Jaraguá, que será disputada na próxima quarta-feira.



“Temos condições de buscar algo a mais nessa campanha, e isso dá confiança para pensar em título. Nosso primeiro objetivo é o G8, e pontuar será fundamental para isso”, afirmou o técnico Deividy Hadson, que contará com o retorno do fixo Scheffer, mas não terá o pivô Dudu e o goleiro Gustavinho, ambos com dores no tornozelo.