Cascavel Futsal perde para o Pato na LNF

Paraná e Pato Branco - Na noite deste sábado (9), o Cascavel Futsal foi até Pato Branco enfrentar o Pato pela Liga Nacional de Futsal, no Ginásio Dolivar Lavarda.
Pela 16ª rodada da competição a Serpente foi superada no clássico contra o Pato pelo placar de 3×0.
Os gols foram marcados por Gleidson no 1° tempo, já no segundo tempo Neguinho e Ian balançaram as redes.
Na tabela de classificação o Cascavel está na 7° colocação com 26 pontos e o Pato sobe para a 15° posição com 20 pontos.
Próxima rodada
Na próxima rodada o Cascavel Futsal encaro o Joaçaba, dia (18), ás 20h, no Ginásio da Neva, enquanto o Pato enfrenta o Carlos Barbosa fora de casa, dia (16), ás 17h, também pela LNF.