Cascavel Futsal lança planos para sócios

7ª RODADA FC Cascavel recebe o Maringá e busca se consolidar no G8

Cascavel - Depois do empate em 0 a 0 fora de casa contra o Paraná Clube, o FC Cascavel volta a campo neste sábado (1º), pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. A Serpente Aurinegra recebe o Maringá, às 18h30, no Estádio Olímpico Regional. Com nove pontos em seis jogos, o time cascavelense está dentro do […]