Cascavel Futsal joga por permanência no G8

Cascavel – A sequência de jogos do Cascavel Futsal vai impondo uma certa pressão sobre a equipe. Se na Série Ouro, a equipe ainda depende de resultado para ficar entre os quatro primeiros colocados após a vitória sobre o Itaipulândia, na quarta-feira, na Liga Futsal a batalha é para permanecer entre os oito primeiros colocados para assegurar vantagem nos play-offs. Nas últimas rodadas o time viu outras quatro equipes se aproximarem depois da sequência sem vitória. Com 29 pontos, o time é acompanhado de perto por Foz, Pato e ACBF, com 27 pontos, Umuarama (26), e Minas, Vélez e Marreco, com 24 pontos.

Neste domingo, a partir das 11 horas, o time recebe o São José, no Ginásio da Neva, com a necessidade de vitória para manter a posição.

“O bom é que temos mais um jogo em casa, onde somos fortes. Temos a obrigação da vitória. Esses três pontos são muito importantes, principalmente pelos adversários que teremos pela frente. Pontuar agora vai nos ajudar a permanecer entre os oito que é o nosso objetivo principal”, afirmou o jogador Dudu, que retorna após um período em tratamento de lesão.

O técnico Deividy Hadson terá reforços importantes para este confronto. Dudu, Leozinho e Jonas retornam à equipe, assim como Lucão, que esteve suspenso no estadual. O goleiro Gustavinho também tem boas chances de voltar a ser relacionado. O único desfalque confirmado é o ala Zequinha, suspenso pelo 5º cartão amarelo na LNF.