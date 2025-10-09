Francisco Beltrão e Paraná - O Cascavel Futsal inicia nesta sexta-feira (10) a disputa dos playoffs da Liga Nacional de Futsal. O adversário da vez é o Marreco, em um clássico paranaense que abre as oitavas de final da competição. A partida está marcada para as 20h30, no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão.

As equipes já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, ambas no mesmo local. O primeiro confronto, válido pela fase classificatória da LNF, terminou empatado em 1 a 1. No segundo, pelo Campeonato Paranaense Série Ouro, o placar ficou no 0 a 0. Agora, o terceiro duelo entre os rivais volta a acontecer em Beltrão, antes do jogo de volta, marcado para o dia 18, no Ginásio da Neva, em Cascavel.

Desfalques e Transmissão

Para o confronto de ida, o técnico Deividy Hadson terá dois desfalques importantes. O pivô Vitinho segue em recuperação de uma lesão na coxa e está fora da partida. Já o ala Russo cumpre suspensão automática, após receber o quinto cartão amarelo na última rodada da primeira fase, contra o Blumenau.