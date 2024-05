Cascavel Futsal enfrenta o Praia Clube pela 9ª rodada da Liga Nacional

FUTEBOL

Verdão quer a melhor campanha na festa da despedida de Endrick

Já classificado para a segunda fase da Libertadores e com o primeiro lugar do grupo garantido, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (30) para enfrentar o San Lorenzo buscando a melhor campanha geral da primeira fase. No entanto, o objetivo e o resultado da partida tendem a serem ofuscados pela despedida do atacante Endrick. […]