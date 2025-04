Cascavel Futsal enfrenta o CAD em Guarapuava pela 5ª Rodada da Série Ouro

Guarapuava - Após duas vitórias consecutivas em casa contra Operário e Campo Mourão, o Cascavel Futsal está pronto para mais um desafio importante no Campeonato Paranaense. A Serpente Tricolor viaja até Gurapuava neste sábado (5), para o CAD pela 5ª rodada da competição.

O confronto acontecerá no Ginásio Joaquim Prestes, às 20h00, e será transmitido ao vivo pela TV Serpente Tricolor, no canal oficial do Cascavel Futsal no YouTube.

Embalado com as duas vitórias, o time comandado pelo técnico Deividy Hadson busca somar mais três pontos para se manter no pelotão de frente da tabela.

Tabela de classificação

Atualmente, o Cascavel ocupa a 5ª posição com 7 pontos, cinco atrás do líder Marreco. O CAD, por sua vez, ocupa a 10ª colocação, com 4 pontos.

Além disso, o duelo carrega uma motivação extra, já que, na temporada passada, as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da Série Ouro, com o CAD avançando na disputa.