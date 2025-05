Cascavel Futsal encara o Marreco fora de casa pela Liga Nacional

BANDEIRADA

Kartistas de Curitiba se encontram no Race Park para 2ª etapa do Metropolitano

Os kartistas de Curitiba e da região Metropolitana da capital paranaense se encontram neste sábado (10), no Kartódromo Race Park, em São José dos Pinhais, para a 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart. Toda a programação será desenvolvida no sábado, com promoção e organização do Kart Park Esporte e Lazer com supervisão da FPrA […]