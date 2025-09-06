Cascavel Futsal encara o líder na Neva

Cascavel e Paraná - Cascavel – Dono da melhor campanha até agora, com apenas duas derrotas em 19 partidas, o Magnus será o adversário do Cascavel Futsal neste sábado, a partir das 20 horas, no Ginásio da Neva. A partida válida pela 20ª rodada pode render uma posição na tabela para o tricolor em caso de vitória.



Para o confronto, o técnico Deividy Hadson terá o retorno do ala Lucão, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no estadual. Por outro lado, o treinador ainda aguarda definição sobre a situação de dois atletas: Gustavinho, poupado por dores no tornozelo, segue como dúvida e Scheffer, que sentiu incômodo na última partida contra o Ampére, será avaliado pelo departamento médico.



O técnico Ricardinho, do Magnus, aposta em uma partida difícil. “Mais um grande desafio fora de casa, como de costume. Cascavel cresceu muito com o Deivid, mudou muito o time com ele. Mas a gente está preparado depois de uma grande vitória sobre o Jaraguá. Tivemos uma semana para preparar algumas situações para chegar lá em fazer uma grande partida e nos mantermos na primeira posição nesta primeira fase”, afirma.

