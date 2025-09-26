Home Esportes

ESPORTE

Cascavel Futsal encara o Blumenau em busca de vaga no G8 da LNF

Acompanhe o Cascavel Futsal na Liga Nacional de Futsal. Eles precisam vencer Blumenau para sonhar com o G8 - Foto: Assessoria
Acompanhe o Cascavel Futsal na Liga Nacional de Futsal. Eles precisam vencer Blumenau para sonhar com o G8 - Foto: Assessoria

Cascavel e Paraná - O Cascavel Futsal volta à quadra neste sábado (27), às 19h, no Complexo Esportivo Bernardo Werner, em Blumenau (SC), para encerrar sua participação na fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF).

Na 9ª colocação, com 37 pontos, a Serpente Tricolor ainda tem chances de entrar no G8, o que garantiria a vantagem de decidir em casa nas oitavas de final. Para isso, precisa vencer o Blumenau, lanterna da competição, e torcer por tropeços de Pato ou Corinthians em seus respectivos confrontos.

O adversário catarinense faz campanha fraca na LNF 2025: é o último colocado, com apenas 3 pontos e nenhuma vitória em 23 jogos.

Notícias Relacionadas

Desfalque e Transmissão

Para o duelo decisivo, o técnico Deividy Hadson não poderá contar com o pivô Vitinho, que segue se recuperando de uma lesão na coxa. A delegação do Cascavel Futsal embarca na manhã de sexta-feira (26) rumo a Santa Catarina, em voo direto.

A partida será transmitida ao vivo no YouTube, pela LNF TV, e também pelo Canal GOAT.

Informações: Assessoria

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos