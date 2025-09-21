Cascavel Futsal empata em 4 a 4 com São Lourenço no último jogo em casa pela fase de grupos da LNF

Cascavel e Paraná - O Cascavel Futsal empatou por 4 a 4 com o São Lourenço na noite deste domingo (21), no Ginásio da Neva, em partida válida pela 22ª e penúltima rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF). Este foi o último compromisso da Serpente em casa antes do início dos playoffs da competição.

O time cascavelense começou melhor e abriu o placar logo nos primeiros minutos com Vini. Porém, o equilíbrio logo tomou conta do jogo, e os visitantes empataram com Gessé, que também marcou o segundo e virou o placar para os catarinenses. Ainda na primeira etapa, Dudu fez boa jogada, girou sobre a marcação e deixou tudo igual: 2 a 2.

No segundo tempo, mesmo com a pressão do Cascavel, quem voltou a balançar as redes foi o São Lourenço. Após cobrança de escanteio, a bola desviou em Russo e entrou. Pouco depois, Darici aproveitou o rebote e ampliou: 4 a 2.

A reação da Serpente veio com Carlão, convertendo cobrança de pênalti e diminuindo a diferença. Já nos minutos finais, com goleiro-linha em quadra, Carlão encontrou Jonas, que completou de cabeça para empatar a partida: 4 a 4.