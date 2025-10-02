Cascavel Futsal decide vaga nas quartas nesta sexta, na Neva

Cascavel e Paraná - O Cascavel Futsal recebe o Ampére nesta sexta-feira (03), às 19h30, no Ginásio da Neva, pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Paranaense Série Ouro.

No primeiro confronto, disputado em Ampére, a Serpente Tricolor venceu de virada por 3 a 2. Com a vantagem, o time do técnico Deividy Hadson precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas quartas de final.