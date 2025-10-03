Cascavel Futsal decide vaga na Série Ouro

Cascavel e Paraná - A última vaga na terceira fase da Série Ouro do futsal paranaense será definida nesta sexta-feira, a partir das 19h30, no Ginásio da Neva. O Cascavel Futsal recebe o Ampére com a vantagem de jogar por um empate para avançar, já que venceu o jogo de ida por 3 a 2.
Mais uma vez, o pivô Vitinho desfalca o time por conta de uma lesão na coxa.
“A gente tem que saber em que ponto de preparação que estamos e focar no jogo. Tivemos um grande resultado lá, mas isso não garante nada. É preciso focar no jogo, contar com o apoio da torcida e buscar o resultado que precisamos”, alerta o técnico Deividy Hadson, destacando a qualidade do adversário que sempre exigiu muito da Serpente Tricolor nas partidas disputadas este ano.
Vagas para a Terceira Fase
VagasQuatro equipes aguardam o fim dos jogos desta fase para voltarem a atuar pelo Estadual. Pato Futsal, Umuarama, Foz e Marreco tiveram as melhores campanhas e foram direto para a terceira fase. Dos confrontos atuais, ACEL Chopizinho e Esporte Futuro/Toledo já garantiram vaga. Na noite de ontem, o Campo Mourão fez o jogo da volta contra o Manoel Ribas, precisando apenas do empate para avançar.