Cascavel e Paraná - O Cascavel Futsal anunciou a renovação de contrato com o goleiro Gustavinho para a temporada 2026. O jogador, que chegou ao clube no início de 2025, rapidamente se destacou como um dos principais líderes do time.

Durante o ano, Gustavinho se sobressaiu com defesas importantes, sua determinação nos momentos mais críticos e a dedicação constante em cada partida, tornando-se um pilar essencial na defesa da equipe.