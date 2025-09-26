Cascavel fica em vantagem e Esporte Futuro avança na Ouro

Cascavel e Paraná - O meio de semana foi positivo para duas das equipes do Oeste que disputam a Série Ouro do futsal. O Cascavel Futsal foi até o Sudoeste e derrotou o Ampére, por 3 a 2, no primeiro duelo pela segunda fase do campeonato. Enquanto isso, o Esporte Futuro/Toledo conseguiu reverter o resultado diante Do CAD/Guarapuava e garantiu a classificação para a terceira fase, em que enfrentará o Umuarama.



Como era de se esperar, a partida diante do Ampére foi muito difícil para a Serpente Tricolor. O time começou perdendo o jogo no primeiro tempo e sofreu o segundo gol logo no início da etapa final. A partir daí, iniciou a reação com gols de Lucão, Scheffer e Leozinho. Para ampliar a emoção, os donos da casa ainda tiveram uma falta direta quando faltavam dois segundos para zerar o cronômetro, mas a cobrança foi para fora.