Cascavel Fag decide vaga na semifinal da Supercopa

Cascavel - A elite do handebol brasileiro está reunida em Brasília desde o último domingo para as disputas da Supercopa do Brasil, que reúne as quatro melhores equipes da Liga Nacional, além de equipes que conquistaram vagas no Brasileiro de Clubes. O Cascavel FAG faz nesta quarta-feira o seu terceiro jogo, fechando a fase de grupos da competição. O time enfrenta o Sorocaba, lanterna do grupo, e precisa de uma vitória, além de torcer para que o Pinheiros, líder do grupo, derrote o Maringá. A partida está marcada para 12 horas, e tem transmissão no YouTube.

Nas duas primeiras partidas, o Cascavel venceu Maringá, por 25 a 21, encerrando uma série de mais de 10 jogos sem conseguir vencer as atuais campeãs estaduais. Depois, foi derrotado pelo Pinheiros, por 22 a 19. De acordo com o técnico Neudi Zenatti, “a equipe está forte psicologicamente após a vitória na estreia. Confiamos que vamos conquistar a vitória e garantir a vaga para as finais”, afirmou.