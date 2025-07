Cascavel empata e decide vaga em casa contra o Uberlândia

A Serpente Tricolor ficou no empate em 0 a 0 com o Goiatuba, fora de casa, e agora depende apenas de si para avançar à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cascavel chegou a 18 pontos e segue na quarta colocação do Grupo G. Já o Goiatuba, com o ponto somado, garantiu matematicamente a classificação antecipada.

Na última rodada, o Cascavel enfrenta o Uberlândia no Estádio Olímpico Regional. O time mineiro perdeu por 3 a 0 para a Inter de Limeira e caiu para a quinta posição, com 16 pontos. Isso significa que só a vitória interessa ao Uberlândia. Para o Cascavel, um empate basta para garantir a vaga.

“Nosso objetivo era a vitória, mas esse ponto é importantíssimo para a sequência. Agora, é fazer o dever de casa e garantir a classificação”, destacou o atacante Josiel, um dos destaques do time aurinegro.