Cascavel e Paraná - Metade dos classificados para a terceira fase da Liga Futsal foi definida no último fim de semana. Nos duelos entre times paranaenses, Cascavel e Campo Mourão levaram a melhor sobre Marreco e Pato Futsal, respectivamente, e aguardam as definições dos próximos jogos. O Foz acabou eliminado pelo Praia Clube, na prorrogação, enquanto o Corinthians eliminou a ACBF ao vencer por 2 a 1.



Ao longo da semana serão definidas as últimas vagas. Magnus e Santo André jogam na quarta-feira, enquanto na quinta será a vez de Joinville e Velez Camaquã, e; no sábado, Jaraguá x Minas.



Avanço

O Cascavel Futsal avançou com uma vitória apertada sobre o Marreco, por 1 a 0, gol marcado por Lucão.