Cascavel e Paraná - Metade dos classificados para a terceira fase da Liga Futsal foi definida no último fim de semana. Nos duelos entre times paranaenses, Cascavel e Campo Mourão levaram a melhor sobre Marreco e Pato Futsal, respectivamente, e aguardam as definições dos próximos jogos. O Foz acabou eliminado pelo Praia Clube, na prorrogação, enquanto o Corinthians eliminou a ACBF ao vencer por 2 a 1.
Ao longo da semana serão definidas as últimas vagas. Magnus e Santo André jogam na quarta-feira, enquanto na quinta será a vez de Joinville e Velez Camaquã, e; no sábado, Jaraguá x Minas.
Avanço
O Cascavel Futsal avançou com uma vitória apertada sobre o Marreco, por 1 a 0, gol marcado por Lucão.
“O mérito maior é do grupo, mas fico muito feliz por marcar o gol da classificação. Agora, sabemos que teremos mais dois jogos com eles pelo estadual. Vamos seguir trabalhando forte para buscar mais uma classificação”, contou o autor do gol da partida.
Os dois times voltam a se enfrentar amanhã (22), às 19h30, novamente no Ginásio da Neva, pelo jogo de ida das quartas de final da Série Ouro.