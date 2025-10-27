Maringá - Mais de 3.500 pessoas, entre atletas, comissões técnicas e organização de 100 municípios paranaenses, participaram da 5ª edição do Paraná Combate, que teve como palco a cidade de Maringá, no Noroeste do Estado. A equipe de Cascavel sagrou-se campeã geral da edição, seguida por Maringá e Londrina, que também recebeu o Troféu Disciplina. Cascavel também foi confirmada como sede da edição de 2026.
A competição teve recorde de público. Somente no sábado (25), o Pavilhão Central do Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro recebeu cerca de 10 mil pessoas, consagrando o Paraná Combate como a maior concentração de modalidades de artes marciais do Brasil, reunindo em um único espaço dez modalidades de luta: Boxe, Karatê, Judô, Kickboxing, Wrestling, Taekwondo, Muay Thai, Kung Fu, Capoeira e Jiu-Jitsu.
Uma das grandes novidades de 2025 foi a parceria com o Fight Music Show, que levou ao público cinco combates profissionais de boxe transmitidos ao vivo pelo canal Combate, ampliando a visibilidade do evento em todo o país.
Entre os convidados de honra, esteve o tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas, que elogiou a estrutura e o espírito esportivo do Paraná. “É incrível ver dez modalidades reunidas em um mesmo espaço. Aqui tem luta para todos os gostos. Isso é o esporte cumprindo seu papel de unir as pessoas”, afirmou Popó.
O Paraná Combate integra os jogos oficiais promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES). Esta 5ª edição teve a parceria da Prefeitura de Maringá.
“Foi um grande espetáculo, com lutas emocionantes e muita vibração nas arquibancadas. O Paraná Combate já é uma marca registrada da força das artes marciais e do investimento do Governo do Estado nesta modalidade”, destacou coordenador de Esportes de Rendimento da SEES, Emerson Venturini.
De acordo com ele, o sucesso do Paraná Combate reafirma o compromisso do Governo do Paraná em promover o esporte como ferramenta de desenvolvimento, integração e visibilidade social.
A edição 2025 também simboliza o forte investimento do Governo do Estado no fomento às artes marciais e no esporte de rendimento.
“O Paraná tem uma presença muito sólida nas lutas e o Governo do Estado vem investindo de forma significativa. Foram quase R$ 4 milhões aplicados nesta edição, fortalecendo as federações e garantindo estrutura de excelência aos atletas”, disse o diretor de Fomento e Promoção da Secretaria do Esporte, Clésio Prado.
Ele ressaltou a grandiosidade e o impacto social do Paraná Combate. “Maringá viveu dias especiais com o verdadeiro encontro das lutas. Foram mais de cem municípios representados, valorizando modalidades, atletas e novas gerações. O Paraná Combate é sinônimo de inclusão, oportunidade e desenvolvimento do esporte em todo o Estado”, afirmou Prado.
Os resultados e classificações finais por modalidade podem ser conferidos no site da Secretaria de Estado do Esporte. Fotos estão disponíveis no Flick do Governo do Estado.
Fonte: AEN