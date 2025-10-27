Maringá - Mais de 3.500 pessoas, entre atletas, comissões técnicas e organização de 100 municípios paranaenses, participaram da 5ª edição do Paraná Combate, que teve como palco a cidade de Maringá, no Noroeste do Estado. A equipe de Cascavel sagrou-se campeã geral da edição, seguida por Maringá e Londrina, que também recebeu o Troféu Disciplina. Cascavel também foi confirmada como sede da edição de 2026.

A competição teve recorde de público. Somente no sábado (25), o Pavilhão Central do Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro recebeu cerca de 10 mil pessoas, consagrando o Paraná Combate como a maior concentração de modalidades de artes marciais do Brasil, reunindo em um único espaço dez modalidades de luta: Boxe, Karatê, Judô, Kickboxing, Wrestling, Taekwondo, Muay Thai, Kung Fu, Capoeira e Jiu-Jitsu.

Uma das grandes novidades de 2025 foi a parceria com o Fight Music Show, que levou ao público cinco combates profissionais de boxe transmitidos ao vivo pelo canal Combate, ampliando a visibilidade do evento em todo o país.

Entre os convidados de honra, esteve o tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas, que elogiou a estrutura e o espírito esportivo do Paraná. “É incrível ver dez modalidades reunidas em um mesmo espaço. Aqui tem luta para todos os gostos. Isso é o esporte cumprindo seu papel de unir as pessoas”, afirmou Popó.

O Paraná Combate integra os jogos oficiais promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES). Esta 5ª edição teve a parceria da Prefeitura de Maringá.