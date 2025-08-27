Home Esportes

BANDEIRADA

Cascavel divulga programação do Campeonato Paranaense de Kart

O Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, sediará de 4 a 6 de setembro a 61ª edição do Campeonato Paranaense de Kart. Foto: Tiago Guedes/Divulgação
O Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, sediará de 4 a 6 de setembro a 61ª edição do Campeonato Paranaense de Kart. Foto: Tiago Guedes/Divulgação

Cascavel - A 61ª edição do Campeonato Paranaense de Kart já tem programação definida. A competição será disputada de 4 a 6 de setembro, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. A promoção e organização serão do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

O Kart Clube de Cascavel divulgou a programação oficial para as atividades que começam na quinta-feira, 4 de setembro, e seguem até o sábado, dia 6.

Quinta-feira, 4 de setembro

  • 7h – Sorteio dos motores das categorias Mirim e Cadete; lacração de motores e chassi, abastecimento (conforme a ordem dos treinos) e briefing das categorias Mirim, Cadete, Júnior, Sênior AM, Sênior Pro, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster.

Treinos da manhã

  • 8h às 8h07 – 1º treino da categoria Mirim
  • 8h10 às 8h17 – 1º treino da Cadete
  • 8h20 às 8h27 – 1º treino da Júnior
  • 8h30 às 8h37 – 1º treino das categorias Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
  • 8h40 às 8h47 – 1º treino da F-4 195
  • 9h às 9h07 – 2º treino da Mirim
  • 9h10 às 9h17 – 2º treino da Cadete
  • 9h20 às 9h27 – 2º treino da Júnior
  • 9h30 às 9h37 – 2º treino das categorias Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
  • 9h40 às 9h47 – 2º treino da F-4 195
  • 10h às 10h07 – 3º treino da Mirim
  • 10h10 às 10h17 – 3º treino da Cadete
  • 10h20 às 10h27 – 3º treino da Júnior
  • 11h às 11h07 – 3º treino das categorias Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
  • 11h10 às 11h17 – 3º treino da F-4 195
  • 11h30 às 11h37 – 4º treino da Mirim
  • 11h40 às 11h47 – 4º treino da Cadete
  • 11h50 às 11h57 – 4º treino da Júnior
  • 12h às 12h07 – 4º treino das categorias Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
  • 12h10 às 12h17 – 4º treino da F-4 195

Tarde

  • 12h30 – Briefing das categorias Novatos, F-4 Júnior, Graduados, F-4 (todas), OK e OK Júnior
  • 13h às 17h07 – Sessão de treinos (1º ao 4º) para as categorias Novatos, F-4 Júnior, Graduados/OK Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster e OK, em sequência programada.

Sexta-feira, 5 de setembro

Treinos classificatórios (definição do grid de largada)

  • 8h às 8h05Mirim
  • 8h10 às 8h15Cadete
  • 8h20 às 8h25Júnior
  • 8h30 às 8h35Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
  • 8h40 às 8h45F-4 195

Notícias Relacionadas

Provas classificatórias

  • 1ª rodada: a partir das 9h, com as categorias Mirim, Cadete, Júnior, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior, Super Sênior Máster e F-4 195
  • 2ª rodada: a partir das 11h, na mesma ordem.

Tarde

  • 13h30 às 14h25 – Treinos classificatórios das categorias Novatos, F-4 Júnior, Graduados/OK Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior/Super Sênior/Super Sênior Máster e OK
  • 14h45 – Primeiras provas classificatórias
  • 16h30 – Segundas provas classificatórias

Sábado, 6 de setembro

Manhã

  • 8hWarm ups
  • 9h45 – Início das provas finais da manhã com as categorias Mirim, Cadete, Júnior, Novatos, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
  • 9h10 às 9h40 – Solenidade oficial de abertura

Tarde

  • 13hWarm ups das categorias da tarde
  • 14h20 – Provas finais, com a seguinte ordem: Novatos, F-4 Júnior, Graduados/OK Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster e OK
Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos