Cascavel divulga programação do Campeonato Paranaense de Kart

Cascavel - A 61ª edição do Campeonato Paranaense de Kart já tem programação definida. A competição será disputada de 4 a 6 de setembro, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. A promoção e organização serão do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
O Kart Clube de Cascavel divulgou a programação oficial para as atividades que começam na quinta-feira, 4 de setembro, e seguem até o sábado, dia 6.
Quinta-feira, 4 de setembro
- 7h – Sorteio dos motores das categorias Mirim e Cadete; lacração de motores e chassi, abastecimento (conforme a ordem dos treinos) e briefing das categorias Mirim, Cadete, Júnior, Sênior AM, Sênior Pro, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster.
Treinos da manhã
- 8h às 8h07 – 1º treino da categoria Mirim
- 8h10 às 8h17 – 1º treino da Cadete
- 8h20 às 8h27 – 1º treino da Júnior
- 8h30 às 8h37 – 1º treino das categorias Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
- 8h40 às 8h47 – 1º treino da F-4 195
- 9h às 9h07 – 2º treino da Mirim
- 9h10 às 9h17 – 2º treino da Cadete
- 9h20 às 9h27 – 2º treino da Júnior
- 9h30 às 9h37 – 2º treino das categorias Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
- 9h40 às 9h47 – 2º treino da F-4 195
- 10h às 10h07 – 3º treino da Mirim
- 10h10 às 10h17 – 3º treino da Cadete
- 10h20 às 10h27 – 3º treino da Júnior
- 11h às 11h07 – 3º treino das categorias Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
- 11h10 às 11h17 – 3º treino da F-4 195
- 11h30 às 11h37 – 4º treino da Mirim
- 11h40 às 11h47 – 4º treino da Cadete
- 11h50 às 11h57 – 4º treino da Júnior
- 12h às 12h07 – 4º treino das categorias Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
- 12h10 às 12h17 – 4º treino da F-4 195
Tarde
- 12h30 – Briefing das categorias Novatos, F-4 Júnior, Graduados, F-4 (todas), OK e OK Júnior
- 13h às 17h07 – Sessão de treinos (1º ao 4º) para as categorias Novatos, F-4 Júnior, Graduados/OK Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster e OK, em sequência programada.
Sexta-feira, 5 de setembro
Treinos classificatórios (definição do grid de largada)
- 8h às 8h05 – Mirim
- 8h10 às 8h15 – Cadete
- 8h20 às 8h25 – Júnior
- 8h30 às 8h35 – Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
- 8h40 às 8h45 – F-4 195
Provas classificatórias
- 1ª rodada: a partir das 9h, com as categorias Mirim, Cadete, Júnior, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior, Super Sênior Máster e F-4 195
- 2ª rodada: a partir das 11h, na mesma ordem.
Tarde
- 13h30 às 14h25 – Treinos classificatórios das categorias Novatos, F-4 Júnior, Graduados/OK Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior/Super Sênior/Super Sênior Máster e OK
- 14h45 – Primeiras provas classificatórias
- 16h30 – Segundas provas classificatórias
Sábado, 6 de setembro
Manhã
- 8h – Warm ups
- 9h45 – Início das provas finais da manhã com as categorias Mirim, Cadete, Júnior, Novatos, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior e Super Sênior Máster
- 9h10 às 9h40 – Solenidade oficial de abertura
Tarde
- 13h – Warm ups das categorias da tarde
- 14h20 – Provas finais, com a seguinte ordem: Novatos, F-4 Júnior, Graduados/OK Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster e OK