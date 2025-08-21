Cascavel conhece os campeões do Metropolitano de Kart/2025

Cascavel - Foram conhecidos sábado (16) os campeões do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel de 2025. A 4ª e decisiva etapa foi disputada no Kartódromo Delci Damian, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Depois da disputa de duas baterias em todas as categorias, os vencedores da 4ª e última etapa do Metropolitano de Kart de Cascavel foram Rafael Dietrich na categoria F-4 Graduados; Flávio Maioli, na F-4 Júnior; Gustavo Brandalize, na F-4 195; Bernardo Kresta, na Escola; Lorenzo Cavali, na Cadete; Alysson Prestes, na 125 Pro; Matheus Roncaglio, na F-4 Novatos; Josinei Maximo, na F-4 Sênior; Lucian Brandalize, na F-4 Super Sênior; e Lucca Goulart na categoria Mirim.