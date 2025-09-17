Cascavel coloca tabela em dia diante do Jaraguá

Santa Catarina - Depois de três meses o Cascavel Futsal voltará a ter o mesmo número de jogos que a maioria das equipes da Liga Futsal. Nesta quarta-feira, às 19h30, a Serpente Tricolor encara o Jaraguá, em Santa Catarina, em partida válida pela oitava rodada da competição. Na época, o jogo não aconteceu porque o tricolor teve problemas de logística para embarcar por conta de nevoeiros na região.



Caso conquiste a vitória, o time pode reassumir a sexta colocação e chegar embalado para o jogo de domingo, em casa, contra o São Lourenço. O goleiro Gustavinho e o fixo Bob, que cumpriu suspensão na última partida, estão de volta ao elenco.

“Jogo de suma importância para nossas pretensões. Esperamos mudar nosso retrospecto fora de casa, fazer uma boa partida e celebrar a vitória”, afirmou o jogador Jonas.

O adversário é o atual campeão da LNF e ocupa a quinta colocação com cinco pontos a mais que o Cascavel.